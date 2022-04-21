Сорт белой клубники вывели в Японии

Японский фермер Ясухито Тешима вывел необычный сорт клубники. Ягода получила название White Jewel («Белая драгоценность»). Она отличается абсолютно белым цветом, а также очень высокой ценой. На выведение нового сорта фермеру потребовалось более десяти лет, сообщили «Аргументы и факты».

В Японии выращивать белую клубнику начали довольно давно. Однако Ясухито Тешима смог вывести плоды практически чисто белого цвета. При этом ягода обладает отличным вкусом.

Сам фермер признался: во время выращивания ягоды приходилось оставлять совсем без солнечного света. Благодаря этому мужчине удалось добиться необычного сладкого вкуса плодов.

Растение фермер вывел на основе чилийских белых сортов. Сейчас такие ягоды выращивают в южных регионах страны. Стоимость одной ягоды White Jewel начинается от 10 долларов.