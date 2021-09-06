Соревнования по управлению дронами пройдут на ВДНХ

Юношеские соревнования по управлению и конструированию дронами состоится в Москве на ВДНХ. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на сайт мэра города.

Участие в соревновании примут 90 студентов колледжей и вузов, а также учеников детских технопарков, которые сформируют 16 команд. Победители получат возможность посетить всероссийский этап соревнований, который пройдет в апреле 2022 года.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина назвала беспилотную авиацию перспективным направлением. По ее мнению, на соревновании школьники смогут продемонстрировать свои навыки и знания.

«Москва предлагает программы обучения буквально со школьной скамьи. В детских технопарках города есть программа „Беспилотные летательные аппараты“. Затем развиваться как специалист можно в колледжах, вузах, на других площадках», — рассказала Сергунина.

Открытие чемпионата по управлению беспилотниками запланировано на 11 сентября. Желающим понаблюдать за полетами дронов нужно зарегистрироваться на месте — одновременно наблюдать за чемпионатом смогут только 100 человек.