Интересное 15 июня 2023, 19:24 Соревнования по триатлону пройдут в Самаре с 16 по 17 июня

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Чемпионат и Первенство Самарской области по триатлону откроются в Самаре 16 июня и продлятся до 17 июня. Об этом сообщил RT.

Спортсмены примут участие в заплыве на открытой воде, в велогонке и забеге. По словам генерального директора фестиваля спорта, участники любят Самару за возможность стартовать с корабля, как это принято в турнирах на Босфоре.

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Отмечается, что ранее Международная федерация триатлона поддержала рекомендации МОК и допустила российских спортсменов к международным соревнованиям.