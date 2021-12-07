Соревнования юных программистов начались в Новом Уренгое

Конкурс «Машинное обучение и большие данные» стартовал на Ямале в рамках VII Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Мероприятие проводится в регионе впервые. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Всего в конкурсе примут участие пять человек. Все они являются учащимися образовательных учреждений Нового Уренгоя. Главный эксперт компетенции Никита Шунаев заявил, что довольно сложные, однако их вполне можно решить.

«Ребятам предоставлен большой формат данных по грузоперевозкам, время доставки которых надо спрогнозировать. Несмотря на то, что ребята-первопроходцы в новом направлении конкурса, поставленные задачи им по силам», — отметил он.