Sony представила тизер игры про Человека-паука на ПК | 360°

Интересное 24 сентября 2022, 02:08 Поделиться Telegram

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Viber Sony представила тизер игры про Человека-паука на ПК Sony представила тизер игры про Человека-паука для компьютеров YouTube

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Компания Sony презентовала геймерам первый тизер супергеройского экшена «Человек-паук: Майлз Моралес». Ролик опубликован на YouTube-канале. Разработкой тайтла занимается американская студия Insomniac Games.

В центре сюжета — преемник Человека-паука, которого ждут новые приключения в Манхэттене. У Майлза много общего с Питером Паркером, но есть и свои особенности. Уникальные умения персонажа можно разблокировать по ходу игры.

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Игра с открытым миром выйдет до конца 2022 года в Steam, Epic Games Store. «Человек-паук: Майлз Моралес» вышел на консолях PlayStation в 2020 году. За его перенос на персональные компьютеры отвечают разработчики из Nixxes Software.

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Герой комиксов Человек-паук был создан сценаристом Стэном Ли и художником Стивом Дитко. Он появился в августе 1962 года и стал одним их самых популярных персонажей.

Ранее сообщалось, что новая картина «Человек-паук: Нет пути домой» режиссера Джона Уоттса в мировом прокате заработала более одного миллиарда долларов.

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