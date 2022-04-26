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    26 апреля 2022, 13:48

    Sony Pictures Entertainment одобрила производство третьей части «Венома»

    Оксана Лавнюженко

    Глава киностудии Sony Pictures Entertainment Том Ротман заявил, что компания одобрила выход третьей части «Венома» с актером Томом Харди в главной роли. Об этом сообщило издание The Variety.

    Sony Pictures Entertainment одобрила производство третьей части «Венома»

    Во время выставки для прокатчиков CinemaCon Ротман отметил, что компания планирует создавать контент для разной аудитории, в том числе для любителей фантастики. По его словам, киностудия может удовлетворить запросы каждого зрителя, написало РИА ФАН.

    Помимо третьей части «Венома», Sony анонсировала производство фильма о жизни певицы Уитни Хьюстон, третьего «Великого уравнителя» и «Крэйвена-охотника».

    Известно, что «Веном» на данный момент является самой успешной франшизой компании. За время проката она смогла заработать 1,35 миллиарда долларов, а вторая часть собрала более двух миллиардов. Таким образом, фильм с Томом Харди стал самым кассовым в России за прошлый год.