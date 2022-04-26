Sony Pictures Entertainment одобрила производство третьей части «Венома»

Глава киностудии Sony Pictures Entertainment Том Ротман заявил, что компания одобрила выход третьей части «Венома» с актером Томом Харди в главной роли. Об этом сообщило издание The Variety.

Во время выставки для прокатчиков CinemaCon Ротман отметил, что компания планирует создавать контент для разной аудитории, в том числе для любителей фантастики. По его словам, киностудия может удовлетворить запросы каждого зрителя, написало РИА ФАН.

Помимо третьей части «Венома», Sony анонсировала производство фильма о жизни певицы Уитни Хьюстон, третьего «Великого уравнителя» и «Крэйвена-охотника».

Известно, что «Веном» на данный момент является самой успешной франшизой компании. За время проката она смогла заработать 1,35 миллиарда долларов, а вторая часть собрала более двух миллиардов. Таким образом, фильм с Томом Харди стал самым кассовым в России за прошлый год.