Sony опубликовала финальный трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

Новый трейлер фильма «Охотники за приведениями: Наследники» появился на официальном YouTube-канале кинокомпании Sony. Об этом написало ИА Nation News.

По сюжету новой части «Охотников за привидениями» несколько подростков отправляются на ферму, на которой ранее проживал их дедушка. Во время осмотра поместья молодые люди обнаруживают машину Ecto-1, на которой ездили охотники за приведениями. С этого момента у компании и начинаются приключения.

Главные роли в новой кинокартине сыграли Пол Радд, Маккенна Грейс, Финн Вулфард, Кэрри Кун. Режиссером фильма выступил Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, который снял первую часть франшизы в 1984 году.

Премьера новых «Охотников за привидениями» состоится в России 2 декабря 2021 года.