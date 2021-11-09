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    09 ноября 2021, 16:51

    Sony опубликовала финальный трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

    ИА Nation News: режиссером фильма выступил Джейсон Райтман

    Оксана Лавнюженко

    Новый трейлер фильма «Охотники за приведениями: Наследники» появился на официальном YouTube-канале кинокомпании Sony. Об этом написало ИА Nation News.

    Sony опубликовала финальный трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

    По сюжету новой части «Охотников за привидениями» несколько подростков отправляются на ферму, на которой ранее проживал их дедушка. Во время осмотра поместья молодые люди обнаруживают машину Ecto-1, на которой ездили охотники за приведениями. С этого момента у компании и начинаются приключения.

    Главные роли в новой кинокартине сыграли Пол Радд, Маккенна Грейс, Финн Вулфард, Кэрри Кун. Режиссером фильма выступил Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, который снял первую часть франшизы в 1984 году.

    Премьера новых «Охотников за привидениями» состоится в России 2 декабря 2021 года.