Sony объявила о премьере трейлера «Быстрее пули» с Брэдом Питтом

В летнем сезоне стартует премьера боевика «Быстрее пули» — экранизация японского романа Котаро Исаки от режиссера «Дэдпула 2» и «Джона Уика» Дэвида Литча. Sony Pictures запустила в интернет рекламу будущего проекта, сообщил «Ридус».

По сюжету действия развиваются в Японии. Бывалый наемник по имени Леди-баг берется за очередной заказ, но делает его с явной неохотой. Ему предстоит забрать кейс, за которым сразу охотятся несколько киллеров.

Режиссером картины выступил Дэвид Литч, который создал «Джона Уика», а также сиквел «Дэдпула». Продюсером, помимо Литча, стал Антуан Фукуа, режиссер «Падения Олимпа» и «Тренировочного дня».

Главную роль в новом боевике предстоит сыграть Брэду Питту, на экранах также появятся Хироюки Санада («Росомаха: Бессмертный») и Майкл Шеннон («Достать ножи»). Среди молодого состава отметятся Джои Кинг («Будка поцелуев»), Аарон Тейлор-Джонсон («Мстители: Эра Альтрона»), Логан Лерман («Ярость») и Зази Битц («Джокер»).

Премьеру запланировали на 14 июля, однако говорить о том, состоится ли она, пока нельзя.