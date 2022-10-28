Сомнолог Бондарева рассказала, почему некоторые люди не видят сны | 360°

Интересное 28 октября 2022, 20:31 Сомнолог Бондарева рассказала, почему некоторые люди не видят сны Сомнолог Бондарева рассказала, что не все люди запоминают сны

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Сны видят почти все люди, однако некоторые просто не могут их запомнить. Такой информацией поделилась врач-сомнолог функциональной диагностики медицинского центра «Консультант» Наталья Бондарева. Об этом сообщила ТСН24.

Специалист пояснила, что за ночь человек обычно видит четыре-пять снов. Исключениями являются лишь те люди, которые страдают от психических заболеваний. Однако запомнить сон получается лишь в момент пробуждения на фазе быстрого сна.

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«Большинство снов не запомнятся, если не проснуться в момент фазы быстрого сна. Если у человека есть какие-то сильные отрицательные эмоциональные потрясения, то вероятность увидеть, а, самое главное, запомнить кошмар, выше», — пояснила эксперт.

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