Сомнолог Бондарева рассказала, почему некоторые люди не видят сны | 360°

28 октября 2022, 20:31
Сомнолог Бондарева рассказала, почему некоторые люди не видят сны
Сомнолог Бондарева рассказала, что не все люди запоминают сны
Сны видят почти все люди, однако некоторые просто не могут их запомнить. Такой информацией поделилась врач-сомнолог функциональной диагностики медицинского центра «Консультант» Наталья Бондарева. Об этом сообщила ТСН24.
Специалист пояснила, что за ночь человек обычно видит четыре-пять снов. Исключениями являются лишь те люди, которые страдают от психических заболеваний. Однако запомнить сон получается лишь в момент пробуждения на фазе быстрого сна.
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«Большинство снов не запомнятся, если не проснуться в момент фазы быстрого сна. Если у человека есть какие-то сильные отрицательные эмоциональные потрясения, то вероятность увидеть, а, самое главное, запомнить кошмар, выше», — пояснила эксперт.
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