Интересное 03 мая 2023, 18:27 Сомнолог Бочкарев развеял миф о том, что увлажнитель воздуха устраняет храп

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Использование увлажнителя воздуха необходимо в отопительный сезон, однако устранить храп такое устройство не сможет. Об этом сообщил врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Михаил Бочкарев телеканалу «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, многие люди также считают, что горячий душ перед сном избавит от храпа, однако такие суждения являются заблуждением. Кроме того, не устранит проблему и использование ночных масок для сна.

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Врач отметил, что избавиться от храпа помогут миофункциональные упражнения, во время которых язык принимает правильное положение.