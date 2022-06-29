Сомелье Тузмухамедов рассказал, сколько потребуется на импортозамещение элитного виски

На полное импортозамещение элитного виски потребуется минимум три года. Такой информацией поделился директор школы сомелье и исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов. Об этом сообщил NEWS.ru.

С началом спецоперации российский рынок покинула британская компания Diageo. Она поставляла в страну водку Smirnoff, виски Johnnie Walker, пиво Guiness, ликер Baileys и ром Captain Morgan. По словам эксперта, необходимо как минимум три года на полное импортозамещение иностранного алкоголя на рынке. При чем дело заключается не только в производстве, но и в организации складов и подготовке оборудования, передал сайт kp.ru.

«Импортозамещение виски — процесс очень длительный, напиток должен минимум три года выдерживаться в дубовых бочках», — пояснил эксперт.