Интересное 05 июля 2023, 16:14 Сомелье Саркисян рассказал, сколько стоит качественное российское вино Сомелье Саркисян заявил, что качественное российское вино можно найти за 300 рублей

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Российская винодельческая отрасль вышла на новый уровень. Найти качественный напиток в магазине несложно. Такой информацией поделился президент Союза сомелье России Артур Саркисян. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, крупные российские производители могут предоставить алкоголь по низкой стоимости. При этом напиток будет обладать высоким качеством. Он подчеркнул, что на полках магазинов можно найти много хорошего вина по 270-300 рублей.

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«Производителей много, на которых стоит обратить внимание, поэтому вина ниже 500 рублей можно найти очень хорошего качества», — заявил он.