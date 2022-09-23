Солнечные часы из белого мрамора обнаружили во время раскопок в Турции | 360°

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Солнечные часы из белого мрамора обнаружили во время раскопок в Турции

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Уникальные солнечные часы из белого мрамора нашли в ходе раскопок на древнем памятнике Айзаной в Турции. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Planet Today.

Возраст часов составляет около 2 тысяч лет. Высота часов составляет 46 сантиметров, а их ширина — 43 сантиметра. Удивителен тот факт, что часы сохранились почти в первозданном виде. Археологи обнаружили на них узоры, орнаменты и надписи.

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Раскопки длились три года. Помимо часов, специалисты обнаружили скульптуры, фрагменты зданий и другие артефакты.

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Археология

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