Солистку «Бурановских бабушек» обчистили мошенники

Солистка и художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева стала жертвой мошенников. Они вытянули из пенсионерки очень крупную сумму денег, теперь она оказалась в бедственном положении.

О случившемся сначала сообщила в Facebook певица Марина Король. По ее словам, это произошло в канун Нового года. Артистка призвала всех неравнодушных людей помочь Прокопьевой.

Солистка «Бурановских бабушек» в комментарии «360» подтвердила, что попала в беду.

«К сожалению, это правда. Ужасная, но правда! Это врагу не пожелаешь! Живу, как в страшном сне! Пенсию всю отдаю обратно банкам, сама остаюсь без копейки и живу, кто сколько переведет на карточку», — поделилась она.

Прокопьева добавила, что ей немного помогает сын, тоже перечисляет деньги, покупает лекарства. Без них ей никак нельзя. На фоне стресса начались проблемы с давлением.

«Давление <…> зашкаливает, волосы клочьями лезут! Вот до чего довели мошенники! Ой, не верится уже! Состояние у меня очень плохое, лишь бы совсем не свалиться! Молюсь…» — заключила она.

Подробностей случившегося артистка рассказывать не стала.