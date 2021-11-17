Солист группы «Земляне» организовал экскурсию, посвященную творчеству коллектива

В Санкт-Петербурге состоялась экскурсия, посвященная знаменитой группе «Земляне». В качестве экскурсовода выступил солист коллектива Игорь Романов. Музыкант рассказал о местах, в которых группа развивала свое творчество. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Экскурсия началась во дворе ДК имени Дзержинского. На базе этого Дома культуры проходили первые репетиции группы, а также дебютные выступления.

«Именно в то время были записаны такие известные наши песни, как „Красный конь“ и „Время тюльпанов“, — это как раз начало 1979-го года. Именно в этом году мы отсюда и съехали — пришло время двигаться дальше и выступать на других концертных площадках», — отметил музыкант.

Следующей точкой прогулки стал Ленинградский дворец молодежи. В этом месте проходили репеции, на которых коллектив исполнял песню «Каскадеры» — первую композицию, которая была аранжирована как рок-песня.

Завершилась экскурсия в Центральном парке культуры и отдыха имени С. М. Кирова, где группа записывала большую часть своих песен.