«Союзмультпарк» показал, как выглядят самые знаменитые коты Москвы

В «Союзмультпарке» накануне прошла кошачья вечеринка, приуроченная к Международному дню кота. Журналисты Teleprogramma.pro побывали на мероприятии и выяснили, как выглядят самые знаменитые коты Москвы.

Знаменитый кот Бергамот пришел на вечеринку в сопровождении исполнительного директора музея-театра «Булгаковский дом» Натальи Скляровой.

Наталья рассказала, что коту сейчас три года. Он является полноценным сотрудником музея и театра, расположенного на Большой садовой улице.

«Однажды у нас шел спектакль. Актер играл тихую сцену, чувствовалось, что люди чуть подустали. Но неожиданно зал оживился. Приободрился и сам артист. Оказывается, все это время рядом с актером сидел кот Бегемот, не замеченный им. Это уже потом ему рассказали, что наш четвероногий сотрудник какое-то время находился на сцене. А как известно, детей и животных переиграть невозможно. Зрители, конечно, были в восторге», — сообщила Склярова.

На вечеринку также пришли кот Борис — главная знаменитость ботанического сада МГУ «Аптекарский огород», кот Арсений — в сопровождении певца Дмитрия Корсо и кот Джастин композитора Алексея Стрельцова.

Во время мероприятия прошел телемост с другими котами, на котором присутствовал и кот Мостик, проживающий в редакции крымского подразделения МИА «Россия сегодня». По словам журналистов, сейчас он «работает» руководителем отдела котоновостей.