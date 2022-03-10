Союз самозанятых начал работу в Омской области

В Омской области начал работать Союз самозанятых. Об этом сообщил INFOX.ru.

Организация сотрудничает с региональным министерством труда и соцразвития. Деятельность компании будет направлена на поддержку людей, которые готовы открыть собственное дело.

Сотрудники Союза планируют проводить консультации, а также предоставлять самозанятым всю необходимую информацию. Кроме того, желающие смогут получить от организации финансовую поддержку. Для этого необходимо получить статус безработного. На развитие собственного дела от государства можно получить до полумиллиона рублей.