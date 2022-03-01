Союз предприятий зообизнеса рассказал о поставках кормов для животных

Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова рассказала, столкнется ли Россия с дефицитом импортных кормов для животных. Об этом сообщил RT.

«Дело в том, что у нас с импортными кормами давняя история. Россельхознадзор в течение последних двух лет запретил завоз в Россию многих импортных кормов из многих стран, объясняя это тем, что компетентные ветеринарные органы этих стран не предоставляют информацию о безопасности и качестве кормов", – объяснила эксперт.

Специалист подчеркнула, что корма для животных вряд ли попадут под санкции. При этом она подчеркнула, что рынок России составляет довольно большой % сбыта для иностранных производителей кормов. Однако, по ее мнению, цена на такой корм может значительно вырасти из-за проблем с логистикой.