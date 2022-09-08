Союз поддержки и развития технологических компаний создали в России | 360°

Интересное 08 сентября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

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Viber Союз поддержки и развития технологических компаний создали в России

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Союз поддержки и развития технологических компаний открыли в России. Создателем организации стала компания«Диджитал Маркетс». Об этом сообщил Daily Moscow.

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Основатель компании Илья Назаров заявил, что до этого момента в стране не существовало организации, которая бы объединяла в себе взгляды и цели государства, бизнеса, банковского сектора и российских IT-компаний. По его словам, Союз сможет представлять интересы вышеперечисленных групп. В дальнейшем организаторы планируют запустить объединенную онлайн-платформу, которая будет включать в себя обучающие материалы, а также каталог федеральных и региональных мер поддержки.

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