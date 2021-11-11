Собянин рассказал о благоустройстве кордодрома на юге Москвы

Кордодром — площадка для запуска авиамоделей. Одна из таких площадок расположена в Москве у Битцевского леса. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил благоустроить это место. Об этом сообщило «Утро.ру».

С просьбой провести благоустройство площадки обратились жители района Чертаново Центральное. Собянин отреагировал на просьбу москвичей. Он подчеркнул, что после завершения работ на территории кордодрома получится проводить соревнования всероссийского и международного масштабов.

«Создадим профессиональные площадки для запуска моделей, поставим некапитальный павильон для занятий в авиамодельных кружках и обновим расположенные рядом спортивные и детские площадки», — подчеркнул мэр.