  • Собчак пострадала из-за «сисек Асмус»

    28 октября 2019, 01:02

    Александра Каширина

    Телеведущая Ксения Собчак пожаловалась на актрису Кристину Асмус из-за откровенных сцен фильма «Текст» Клима Шипенко, которые она вставила в интервью с актером Александром Петровым. Об этом она написала в своем Instagram.
    Собчак пострадала из-за «сисек Асмус»

    По ее словам, алгоритм YouTube определил ее интервью как «почти порно» и перестал рекомендовать ролик пользователям из-за кадров голой груди Кристины Асмус. По этой причине видео с интервью актера не набрало ожидаемого количества просмотров.

    «Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус», — написала Собчак в Instagram.

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    «Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами», — посетовала телеведущая.

    Ранее Собчак оценила постельные сцены в фильме «Текст». По ее словам, сцены секса в фильме ее «реально поразили».

    «В этом фильме, на мой взгляд, самое ценное и офигительное — это секс-сцены. Потому что так секс в кино у нас никто не снимает», — отметила она.