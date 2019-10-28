Собчак пострадала из-за «сисек Асмус»

По ее словам, алгоритм YouTube определил ее интервью как «почти порно» и перестал рекомендовать ролик пользователям из-за кадров голой груди Кристины Асмус. По этой причине видео с интервью актера не набрало ожидаемого количества просмотров.

«Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус», — написала Собчак в Instagram.

«Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами», — посетовала телеведущая.

Ранее Собчак оценила постельные сцены в фильме «Текст». По ее словам, сцены секса в фильме ее «реально поразили».

«В этом фильме, на мой взгляд, самое ценное и офигительное — это секс-сцены. Потому что так секс в кино у нас никто не снимает», — отметила она.