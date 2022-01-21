Собаку спасли из болота с помощью дрона и сосиски

В Британии придумали оригинальный способ по спасению животных. Специалистам удалось вытащить из болота собаку по кличке Милли с помощью дрона и сосиски. Об этом написало «Утро.ру». со ссылкой на Facebook.

Застрявшую в болоте собаку достать было непросто, поскольку животное отказывалась подпускать к себе незнакомых людей. Спасателям из команды Denmead Drone Search & Rescue пришла в голову мысль привязать к дрону сосиску и запустить его к животному. Собака не удержалась и побежала за лакомством, которое в итоге помогло доставить ее домой.

По словам командира отряда Криса Тейлора, идея по спасению была сумасшедшей, но специалисты все равно решили взять ее на вооружение.