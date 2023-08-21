21 августа 2023, 19:07
Собаковод Чечурова рассказала, как обучает животных работать спасателями на воде
В Петербурге работает отряд собак-спасателей, которые помогают тонущим людям. Телеканал «Санкт‑Петербург» рассказал, проходит обучение животных.
Отряд, в котором работают собаки, является добровольным. Сотрудники МЧС не раз привлекали животных к работе.
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Собаки породы ньюфаундленд молниеносно реагируют на звук шлепков в воде. Для них он является сигналом к работе.
«У нас двое детей дома. Он [пес] на всех водоемах очень пристально за всеми людьми следит. Очень переживает, когда дети кричат и визжат в воде. Наши дети уже научены, что в воде баловаться нельзя. За остальными с берегами он всегда пристально наблюдает», — рассказала собаковод Наталья Чечурова.
Животные
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