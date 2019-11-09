Собаки читают по-человечьи? Видео с «говорящим» псом глазами зоопсихолога

В Сети появился видеоролик, в котором собака нажимает на кнопки со словами и складывает из них осмысленные предложения. Зоопсихолог Милена Фаустова объяснила «360», что научить четвероногих друзей читать по-человечьи почти невозможно. Они лишь запоминают формы букв. А что уж говорить про выражение чувств…

Логопед научила собаку говорить. Песель счастлив Подробнее

«Меня совершенно противоречивые мысли раздирают. С одной стороны, психологический возраст развития собаки примерно как возраст двух-трех-летнего ребенка. То есть американка взяла методики как раз для развития детей этого возраста», — рассказала она.

Зоопсихолог сама занималась с собаками. Из своего опыта она узнала, что питомцев можно научить доносить мысли через нажатие на разные кнопочки, привлечение внимания, взаимодействие с хозяевами через предметы.

Фаустова допускает, что логопед закрепила за каждой кнопкой свое определенное действие. Например, сначала женщина писала слово «гулять», а потом выходила с четвероногим на улицу. Но вот как донести до пса мысль типа «Я тебя не люблю», собеседница «360» не понимает. «У них нет такого понятийного аппарата», — прокомментировала она.

«Но на самом деле у собаки как таковой нет человеческого понятийного языка», — отметила зоопсихолог.

Я могу поверить, что на каком-то очень простом, бытовом уровне собаку можно научить разговаривать с человеком через закрепление каких-то слов. Но вот выражать какие-то эмоции… Мне в это поверить трудно Милена Фаустова, зоопсихолог

Фаустова объяснила, что собаки не понимают смысла написанного. Они либо запоминают расположение кнопок, либо запоминают форму букв или слов в целом.

«В человеческом понимании читать умеет, но в понимании собачьем или какого-то животного мира, конечно, это практически невозможно. Собаки не умеют читать так, как люди», — подытожила Фаустова.

Мозг собаки пока что мало изучен, поэтому уроки логопеда могут пригодиться в дальнейшем.