15 декабря 2022, 13:49
Собака забралась в стиральную машину и навела там свои порядки
В глобальную мировую паутину попадает огромное количество видео с участием домашних животных. В этот раз в Сети набирает просмотры собака, которая решила помочь своей хозяйке со стиркой, сообщил сайт «Ридус».
Четвероногий товарищ, видимо, посчитал, что его хозяйка недостаточно компетентна в бытовых вопросах, и решил помочь ей в этом. Так, собака забралась в барабан стиральной машины и начала внимательно и пристально смотреть на вещи и перебирать их.
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Какая-то одежда в бытовой технике питомца устроила, а вот какая-то не подошла по цвету. Например, домашнее животное крайне не устроил черный носок, который валялся в груде грязных вещей. Собака благополучно выкинула его из барабана и продолжила заниматься своим важным делом.
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Собаки
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