Собака выходила двух львят, от которых отказалась мать в Приморье

Овчарка успешно выкормила двух львят, от которых отказалась их мать. Звери здоровы и чувствуют себя отлично.

«Львятам… Сандре и Вектору сегодня исполнилось два месяца. Мы очень рады, что малыши здоровы и хорошо себя чувствуют, что у нас получилось их спасти после того, как их оставила и несколько дней не кормила мать», — рассказали представители парка «Белый лев» на официальной странице в Instagram.

Они также отметили, что можно считать этот случай уникальным. Мама-овчарка Сандра полностью приняла детенышей и заменила им родную мать. Выкармливать львят она начала в сентябре этого года. Тогда от них отказалась белая львица Сирона.

Пока детеныши все еще живут с овчаркой. Когда закончится период вскармливания, собаку отправят домой — к хозяевам.

Парк «Белый лев» открыли во Владивостоке специально для крупных животных. Они гуляют по большим огороженным территориям. «Белый лев» — проект зоопарка «Садгород». Рядом с парком расположен первый в России приют для медведей, которых уже нельзя вернуть в дикую природу.