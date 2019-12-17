Собака утопила машину хозяев

В интернете появился видеоролик, на котором питомец «управляет» транспортным средством. На кадрах видно, как стоявшая на парковке машина выезжает вперед и падает в воду. За рулем в тот момент находился пес.

Владелец автомобиля рассказал, что зашел в магазин за покупками, а животное оставил в салоне. При этом мужчина не заглушил двигатель и не поставил машину на ручник. Собака испугалась отсутствия хозяина и стала бегать внутри автомобиля. В один момент она задела рычаг переключения скоростей, из-за чего машина поехала.

Автомобиль не ушел под воду полностью, и питомца спасли.