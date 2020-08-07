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    07 августа 2020, 15:32

    Собака с прической Леди Гаги покорила Сеть

    Алена Макаренко

    Пес породы ши-тцу покорил Сеть благодаря своей схожести с американской певицей Леди Гагой. Об этом сообщил inforeactor со ссылкой на Daily Mail.

    Пятилетний пес по кличке Бонтенмару живет в Токио, его назвали в честь японского самурая.

    У него даже есть своя страничка в Instagram с более чем 22 тысячами подписчиков. Хозяйка собаки Томое Мацуура объясняет такую популярность тем, что Бонтенмару стрижется раз в несколько месяцев и несколько раз в неделю подравнивает челку. Именно этим своим образом он и напомнил интернет-пользователям Леди Гагу.

    Пес живет в квартире и любит в свободное время лежать на диване. Четвероногому также нравится, когда ему предлагают примерить различную одежду. На странице собаки в соцсети выложены видеозаписи, где она плавает, ест арбуз и наблюдает за своим отражением в зеркале.

    Ранее Российская кинологическая федерация (РКФ) представила рейтинг пород собак, которые легче других поддаются дрессировке. В него попали бордер-колли, пудели, шетландские овчарки.

    Новости SMI.FM