Собака с прической Леди Гаги покорила Сеть

Пятилетний пес по кличке Бонтенмару живет в Токио, его назвали в честь японского самурая.

У него даже есть своя страничка в Instagram с более чем 22 тысячами подписчиков. Хозяйка собаки Томое Мацуура объясняет такую популярность тем, что Бонтенмару стрижется раз в несколько месяцев и несколько раз в неделю подравнивает челку. Именно этим своим образом он и напомнил интернет-пользователям Леди Гагу.

Пес живет в квартире и любит в свободное время лежать на диване. Четвероногому также нравится, когда ему предлагают примерить различную одежду. На странице собаки в соцсети выложены видеозаписи, где она плавает, ест арбуз и наблюдает за своим отражением в зеркале.

Ранее Российская кинологическая федерация (РКФ) представила рейтинг пород собак, которые легче других поддаются дрессировке. В него попали бордер-колли, пудели, шетландские овчарки.