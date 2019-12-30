Собака помогла хозяину нарядить елку и стала звездой Сети. Видео

Собаку на видео зовут Пончо, и ей 13 лет. Пончо живет со своими хозяевами в графстве Суррей провинции Британская Колумбия (Канада). В подписи к видео сказано, что в семью собака попала еще щенком, будучи спасенной в Мексике.

На протяжение всех лет, Пончо всегда волнуется за своего хозяина — Брента. Как уточняется, собака по пятам следует за ним и оставляет Брента одного, только когда он находится в ванной, и то, только потому что сама не любит воду.

Видео: Rumble Viral / YouTube

Во время украшения праздничной елки к католическому Рождеству Пончо также все время находилась рядом с Брентом. На опубликованных кадрах видно, как собака постоянно подходит к хозяину, пока он наряжает елку. Пончо утыкается головой в его руки и облизывает его. Пользователи решили, что таким образом Пончо будто напоминает Бренту, что она рядом, а также предлагает ему свою помощь в украшении праздничного дерева.

«Пончо позаботилась о том, чтобы елка была наряжена по ее вкусу и была создана удивительная рождественская атмосфера», — говорится в подписи к опубликованному ролику.