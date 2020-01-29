    29 января 2020, 14:54

    Собака-полицейский отыскала обручальное кольцо британца

    Дарья Морозова

    Служебная собака в Британии помогла местному жителю найти обручальное, которое он выбросил во время ссоры с женой. Об этом сообщил сайт «Газета.ru».

    Ночью 25 января полицеские увидели, как мужчина и его друг ищут что-то возле дороги. Правоохранители предложили помочь.

    Выяснилось, что один из них во время ссоры с женой со злости выбросил свое обручальное кольцо. Шестилетняя овчарка по кличке Один быстро помогла разыскать пропажу.