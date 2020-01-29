Собака-полицейский отыскала обручальное кольцо британца

Ночью 25 января полицеские увидели, как мужчина и его друг ищут что-то возле дороги. Правоохранители предложили помочь.

Выяснилось, что один из них во время ссоры с женой со злости выбросил свое обручальное кольцо. Шестилетняя овчарка по кличке Один быстро помогла разыскать пропажу.