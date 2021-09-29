Собака из США стала рекордсменом по длине ушей

В Книгу рекордов Гиннесса занесли собаку породы кунхаунд как обладательницу самых длинных ушей в мире среди четвероногих питомцев. Размеры этой части тела у трехлетней Лу составляют 34 сантиметра, написал сайт «Мир 24».

Необычную особенность у своего питомца заметила хозяйка Пейдж Олсен. Во время пандемии ей стало скучно, и она решила померить уши четвероногому другу. Оказалось, что ее животное является рекордсменом среди других собак. Теперь его имя и параметры записаны в главной книге по рекордам.

Порода кунхаунд имеет большие уши для того, чтобы легче отслеживать добычу. Во время передвижения они касаются земли и позволяют слышать запахи, донося их до чуткого обоняния.

По словам ветеринаров, такие собаки не требуют особенного ухода. Лишь раз в месяц хозяйке нужно проверять уши питомца на чистоту, а также укутывать их в холодное время года, чтобы они не волочились по снегу.