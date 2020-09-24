Собака из Приморья выкормила двух львят, которых бросила мать. Видео

Немецкая овчарка в Приморье кормит своим молоком двух львят. От них отказалась их мама. Все действо происходит в парке «Белый лев». Его сотрудники сняли видео этой трогательной картины.

Материнский инстинкт взыграл у восьмилетней собаки по кличке Сандра. У нее есть свой щенок, но она также заботится и о двух львятах. Их передала в парк семья из города Артема.

«Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида, тем более диких», — заявили в «Белом льве», удивительное видео опубликовано в Instagram.

Там отметили, что молоко собаки подходит львятам. В нем есть все полезные вещества, необходимые для развития детенышей.

Маленькие хищники появились у львицы по имени Сирона. Она родила самку и самца. Однако почему-то потом отказалась от малышей.

Директор парка «Белый лев» Виктор Агафонов рассказал РИА «Новости», что овчарка Сандра не любит кошек, но тем не менее приняла львят. У собаки достаточно молока, ведь обычно она кормит восемь щенков.

«Белый лев» находится во Владивостоке. Парк открыло руководство зоопарка «Садгород». Он рассчитан на крупных животных. В этом месте созданы все условия, чтобы хищники гуляли по большой территории. Территория огорожена.