Собачникам рассказали, что делать при укусе клеща

Иксодовые клещи, которые переносят пироплазмоз, активизируются при потеплении. Российская кинологическая федерация (РКФ) подготовила советы, которые помогут обезопасить собаку, сообщило РИА «Новости».

Если вы увидели на домашнем питомце клеща, нужно удалить его как можно скорее, рассказал президент РКФ Владимир Голубев. Важно обязательно следить за состоянием собаки после укуса в течении двух-четырех дней. При появлении первых симптомов заболеваний, переносимых клещами, надо срочно обратиться к ветеринару. К ним относятся повышение температуры, бледность или желтушность слизистых, потемнение мочи.

Чтобы защитить собаку, ее нужно обрабатывать репеллентами или инсектоакарицидами. Инсектоакарициды нацелены на уничтожение насекомых и клещей. А репелленты отпугивают клещей, блох и других кровососущих насекомых. Оба эти средства можно совмещать. Четвероногого необходимо осматривать после каждой прогулки. Чтобы осмотреть животное с длинной шерстью, лучше воспользоваться щеткой или гребнем. Если собака активно чешет определенное место, стоит приглядеться. Слюна клеща иногда вызывает зуд.

Если же насекомое всосалось в собаку, его нужно вытащить, выкручивая и потягивая из стороны в сторону. После удаления место укуса надо обработать раствором антисептика, а клеща сдать в лабораторию, написало Newinform.