Курица вступила в смертельную схватку со змеей. Видео

Курица набросилась на змею в австралийском городе Симпсон, штат Виктория. Птица и рептилия сошлись в смертельной схватке на веранде дома местной жительницы, которая сняла произошедшее на видео.

На видео сражения обратило внимание издание Daily Mail.

На двухминутном ролике видно, как курица набрасывается на угрожающую ей змею. После недолгого боя птица целиком проглатывает рептилию.

В социальных сетях пользователи описали тактику курицы как «смерть от тысячи клевков».

«Куры — это просто маленькие тираннозавры», «этот же стиль Джет Ли использовал в своих фильмах во времена расцвета кунг-фу», писали пользователи в комментариях под видеозаписью.

Но не все рассуждали о агрессивном настрое птицы, многие юзеры сочли видео слишком жестоким. Они задались вопросом, почему женщина не могла вмешаться и шваброй разогнать птицу и змею, чтобы предотвратить смертельное поражение последней.

Другие же пользователи предположили, что курица таким образом могла защищать свое потомство.