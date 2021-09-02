Сноуден высказался о своих знаниях русского языка

Бывший сотрудник американского Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден оценил свои шансы выучить русский язык. По его словам, они довольно малы. Мужчина выразил надежду на то, что ему поможет сын. Об этом сообщил Daily Storm.

«Я, наверное, уже никогда не буду говорить по-русски так хорошо, как те, кто младше меня, как мои дети. Так что моему сыну придется учить меня русскому», — заявил Сноуден в рамках марафона «Новое знание».

Он также пожелал российским студентам и школьникам «хорошей учебы».