Сноубордисты поддержали российских олимпийцев. Вот как выглядел этот заезд

Почти 200 сноубордистов устроили массовый спуск с вершины горы в парке «Бобровый лог» в Красноярске. Так они решили поддержать олимпийскую сборную России на Играх в Пекине. Заезд сняли на видео.

Акцию провели в рамках кампании WewillROCyou. В спуске принимали участие и взрослые, и юные любители сноубординга. Данные о численности участников заезда опубликовало NGS24.ru. По данным издания, повторить спуск планируется 19 февраля.