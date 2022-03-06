Снос старейшего павильона «Ленэкспо» начался на Васильевском острове в Петербурге

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге начали снос «Ленэкспо». Вместо здания планируют возвести жилой комплекс. Такой информацией поделился замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александр Кононов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на социальные сети политика.

Здание располагается на Наличной улице, 6. Во время постройки здание принадлежало НИМИСТ — Научно-исследовательскому морскому институту связи и телемеханики. Спустя время оно отошло выставочному комплексу. В ближайшее время на месте здания планируют возвести жилой комплекс.