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    26 июля 2020, 23:13

    Ярчайшую комету последних лет сняли с МКС. Видео

    Валерия Шафирко

    Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE) несколько дней назад приблизилась к Земле на минимальное расстояние. Ее удалось запечатлеть с борта международной космической станции (МКС).

    Видеозапись быстро разлетелась по социальным сетям.

    Видео: YouTube

    На максимально близкое расстояние к планете — 103,52 миллиона километров — комета подошла 23 июля. Разглядеть ее можно было в небе над северо-восточным горизонтом недалеко от созвездия Возничего.

    При этом, астрономы отмечали, что NEOWISE лучше всего было видно в середине июля. Именно тогда ее смог запечатлеть на фото российский космонавт Иван Вагнер с борта МКС. Публикуя снимок в Instagram, космонавт отметил, что это самая яркая за последние семь лет комета.

    Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была открыта совсем недавно — 27 марта 2020 года. Это было сделано с помощью инфракрасного космического телескопа NEOWISE.

    Новости SMI.FM