Ярчайшую комету последних лет сняли с МКС. Видео

Самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3 (NEOWISE) несколько дней назад приблизилась к Земле на минимальное расстояние. Ее удалось запечатлеть с борта международной космической станции (МКС).

Видеозапись быстро разлетелась по социальным сетям.

Видео: YouTube

На максимально близкое расстояние к планете — 103,52 миллиона километров — комета подошла 23 июля. Разглядеть ее можно было в небе над северо-восточным горизонтом недалеко от созвездия Возничего.

При этом, астрономы отмечали, что NEOWISE лучше всего было видно в середине июля. Именно тогда ее смог запечатлеть на фото российский космонавт Иван Вагнер с борта МКС. Публикуя снимок в Instagram, космонавт отметил, что это самая яркая за последние семь лет комета.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) была открыта совсем недавно — 27 марта 2020 года. Это было сделано с помощью инфракрасного космического телескопа NEOWISE.