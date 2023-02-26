Интересное 26 февраля 2023, 17:15 Снежная гроза обрушилась на город в Якутии Снежная гроза обрушилась на город Олекминск в Якутии

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Жители Якутии стали свидетелями редкого метеорологического явления. На город Олекминск обрушилась снежная гроза, сообщил Telegram-канал «Подъем».

Небольшой городок на левом берегу Лены пережил традиционную снежную бурю, однако в этот раз она сопровождалась яркими вспышками на небе. Жители Олекминска сняли необычное явление на смартфоны и опубликовали кадры в Сети.

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В декабре воздух в Перми окрасился в розовый цвет. Местные жители испугались, что аномалия проявилась из-за возможной утечки опасных химикатов, но ученые успокоили горожан. По словам главы Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павла Смирнова, все дело в преломлении солнечного света при снегопаде. Атмосфера в городе приобрела розовый цвет из-за закатного солнца, добавил он.

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Ранее в Башкирии жители пожаловались на «жукопад» — вместе со снегом с неба сыпались насекомые. Директор Зоологического музея Башгосуниверситета Михаил Кривошеев рассказал, что ничего страшного в падении ногохвосток (снежных блох) нет.