    13 апреля 2020, 17:03

    Снег выпал в горах Сочи

    Артур Блянихов

    В горах Сочи в ночь на воскресенье, 13 апреля, выпал снег, передает портал «Юга.ру».

    Синоптики напомнили, что это достаточно редкое явление для середины весны. Противолавинная службы курорта «Роза Хутор» уточнила, что на Пике за ночь скопилось девять сантиметров свежего снега.

    «На Пике -6 °С, туман», — говорится в аккаунте службы в соцсетях.

    Местная метеослужба предупредила, что сегодня на Розе Пик на высоте 2320 метров над уровнем моря погода безоблачная, температура воздуха -8 °С, несмотря на солнце. Высота свежего снега составляет 12 сантиметров.

    Пресс-служба сочинской администрации обратила внимание на то, что слабая опасность схода лавин сохраняется в горах 13 апреля с 18:00 и в течение суток.

    Отмечается, что на юге России температура опустится на четыре градуса ниже нормы. Аномальный холод придет на смену теплу.

    «Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на два-четыре градуса в ближайшие дни», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.