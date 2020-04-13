Снег выпал в горах Сочи

Синоптики напомнили, что это достаточно редкое явление для середины весны. Противолавинная службы курорта «Роза Хутор» уточнила, что на Пике за ночь скопилось девять сантиметров свежего снега.

«На Пике -6 °С, туман», — говорится в аккаунте службы в соцсетях.

Местная метеослужба предупредила, что сегодня на Розе Пик на высоте 2320 метров над уровнем моря погода безоблачная, температура воздуха -8 °С, несмотря на солнце. Высота свежего снега составляет 12 сантиметров.

Пресс-служба сочинской администрации обратила внимание на то, что слабая опасность схода лавин сохраняется в горах 13 апреля с 18:00 и в течение суток.

Отмечается, что на юге России температура опустится на четыре градуса ниже нормы. Аномальный холод придет на смену теплу.

«Мы прогнозируем, что в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье температура будет ниже нормы на два-четыре градуса в ближайшие дни», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.