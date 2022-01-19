SMM-специалист Юлия Майер назвала ошибки начинающих блогеров

Блогинг в наше время является полноценной профессией, и чтобы в ней преуспеть, нужно хорошо потрудиться над созданием личного бренда. В разговоре с РИА ФАН SMM-специалист, наставник экспертов и предпринимателей по личному бренду и развитию Instagram-аккаунтов Юлия Майер рассказала, какие ошибки часто совершают начинающие блогеры.

«Можно годами пытаться растить личный бренд, теряя время и деньги, но все это будет впустую. Если вы решили развивать свой бренд в соцсетях и не хотите превратить аккаунт в одну из миллионов однотипных инста-страниц, надо разобраться, какие ошибки станут фатальными», — сказала эксперт.

В первую очередь нужно позаботиться о системе и контент-плане. Нужно определиться, какой именно контент будет в блоге, на какую аудиторию он направлен и чем ее привлекать.

«Хочешь сильный личный бренд — выделяйся, проявляйся, открывайся своей аудитории, вызывай эмоции. Люди покупают у людей. Для успешного развития сейчас самое важное — это сильная, яркая личность, уверенность в себе и своей экспертности, постоянная трансляция этого в своем аккаунте», — добавила Майер.

Информация в блоге должна быть и полезной, и развлекательной, за которой видна личность. Только найдя этот баланс, можно оставаться интересным для подписчиков и не терять охватов.

«Еще одна ошибка, вытекающая из вышесказанного, — несоответствие контекста, в котором вы живете, ценностям и концепции контента, который вы транслируете. Если вы живете в маленькой съемной однушке на окраине города, постоянно в долгах, но при этом в Instagram постоянно говорите, что помогаете зарабатывать другим миллионы, со стороны аудитории возникает тотальное недоверие. Люди всегда воспринимают вас через призму места жительства, окружения и образа жизни», — сказала специалист.