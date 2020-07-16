СМИ сообщили, что «Союзмультфильм» откроет свое кафе

По информации сотрудников, заведение появится в новом центре «Союзмультфильма», который осенью начнет свою работу на ВДНХ. Отмечается, что новый бренд выполнен в той же стилистике, что и главный логотип киностудии.

«„Союзмульткафе“ — новый бренд, который намерена развивать киностудия как самостоятельные объекты, так и в составе „Союзмультклубов“. Первое такое кафе планируется открыть в мультимедийном центре киностудии „Союзмультфильм“ на ВДНХ, который начнет работу осенью», — пояснил представитель киностудии.

Уточняется, что комплекс, в котором планируется запустить заведение, будет выполнять функцию мультимедийного образовательно-развлекательного центра. В нем применят технологии дополненной реальности.

Представитель студии рассказал, что франшиза «Союзмультклуб» начала развиваться с собственного детского центра. Его открыли в 2017 году на базе киностудии. Помимо прочего, планируется открытие еще ряда подобных организаций в регионах страны.