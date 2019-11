СМИ назвали лучшую песню «Холодного сердца 2»

Show Yourself звучит в кульминационном моменте картины: Эльза узнает, откуда у нее способность управлять льдом, и поет у Реки памяти. Отмечается, что песня раскрывает личность принцессы Эльзы, главной героини обеих лент «Холодного сердца».

Трудно сказать, наберет ли Show Yourself ту же популярность, что и Let It Go, центральная композиция первого фильма.

Отмечается, что в «Холодном сердце 2» Идина Мензел исполнила еще одну песню — Into the Unknown.

В России премьера продолжения популярного детища Walt Disney Pictures состоялась 28 ноября.