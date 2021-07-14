14 июля 2021, 16:15
СМИ: назначен новый главврач челябинской ГКБ
Новым главврачом городской клинической больницы (ГКБ) № 6 Челябинска назначат Владимира Самохвалова. Сейчас он руководит Сосновской районной больницей, написало Ura.ru, ссылаясь на источник в медицинских кругах.
Прежнего главврача крупнейшей челябинской больницы, Дмитрия Ростовцева, перевели на должность руководителя Челябинского областного онкоцентра.
46-летний Самохвалов, который должен стать новым главврачом ГКБ, окончил Челябинскую медакадемию по специальности «врач-педиатр». Он работал в разных медучреждениях Челябинска, а также был консультантом в областном минздраве.