СМИ: назначен новый главврач челябинской ГКБ

Новым главврачом городской клинической больницы (ГКБ) № 6 Челябинска назначат Владимира Самохвалова. Сейчас он руководит Сосновской районной больницей, написало Ura.ru, ссылаясь на источник в медицинских кругах.

Прежнего главврача крупнейшей челябинской больницы, Дмитрия Ростовцева, перевели на должность руководителя Челябинского областного онкоцентра. 46-летний Самохвалов, который должен стать новым главврачом ГКБ, окончил Челябинскую медакадемию по специальности «врач-педиатр». Он работал в разных медучреждениях Челябинска, а также был консультантом в областном минздраве.