СМИ: актеров театра Ермоловой могут уволить из-за прогулов

Актерам театра имени Ермоловой, которые отказались получать уведомления о сокращении, могут вменить увольнение по статье о прогулах. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник в театре.

Теперь решение об увольнении актеров принял директор театра Сергей Кузоятов. Таким образом он попытался оградить от нападок художественного руководителя Олега Меньшикова.

«У театра есть внутренний устав, который всем известен. Актеры обязаны приходить на работу, независимо от того, заняты они сегодня в постановке или нет. Естественно, раньше смотрели на это сквозь пальцы — многие вообще не появлялись в театре. Сейчас ситуация иная», — рассказал источник.