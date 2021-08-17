Смертельно опасных рыб обнаружили на Сахалине

Группа рыбаков поймала необычный улов — вместо трески и камбалы они достали из воды косяк рыб фугу. Яд этих животных смертельно опасен. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Обычно фугу обитают в юго-восточных и южных морских водах вокруг Сахалина, в Холмском и Корсаковском районах. В этот раз выловить их удалось в Татарском проливе.

Рыбаки засняли свой улов на видео. На нем один из мужчин держит фугу в руках, а та от страха начинает превращаться в шарик.

«Она тебя пугает. Ты боишься?» — интересуется автор ролика.

В конце видео мужчины отпускают рыбу. По заявлениям рыбаков, фугу попадались на крючок чуть ли не каждые пару минут.