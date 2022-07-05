Юрист Спиридонова рассказала, как не получить штраф за смену окон

Существует риск нарваться на штраф за смену окон. Юрист Мария Спиридонова рассказала, как избежать наказания. Об этом сообщил «Прайм».

Эксперт пояснила, что закон запрещает менять окна, которые выходят на фасад дома. По ее словам, любую замену могут счесть «самодеятельностью». Штраф за подобные действия может достигать 100 тысяч рублей.

Кроме того, на штраф могут нарваться и люди, владеющие новыми квартирами и изменившие фасад дома при перепланировке. Во время ремонта нельзя менять цвет, а также размер окон, передали «Дни.ру».