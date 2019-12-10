Сменившего имя призывника отправили на психиатрическую экспертизу

Билет Призыванет явился на медкомиссию на следующий день после очередной смены имени, 11 декабря.

«Когда я пришел на медкомиссию, то „споткнулся“ на психотерапевте, — рассказал призывник. — Сначала он проверил меня, как всех призывников, осмотрел вены на руках и поставил в личном деле категорию „А“ (без отклонений). Пока я ждал очереди в другой кабинет, к нему зашел работник военкомата, и меня вызвали вновь. Он расспрашивал, не считаю ли я себя другой личностью, перелистывал раз за разом мое дело, рассказывал странные истории про древних греков и как сам менял имя. Потом опять поставил категорию „А“ и отпустил».

Однако на этом история не закончилась. Спустя несколько минут уральца снова вызвали в тот же кабинет.

«На этот раз у него лежало на столе направление на обследование в психдиспансер по подозрению на Г-60 — девиантное поведение. Я не стал с ним спорить», — поведал юноша.

Первый раз Роман Грошев сменил имя на Пельмень Кондольский для победы в конкурсе от производителя пельменей. Вторая смена имени произошла, так как молодой человек побоялся идти в армию с именем Пельмень.