Сменившего имя призывника отправили на психиатрическую экспертизу
Билет Призыванет рассказал, почему отказался от имени Пельмень Кондольский
Билет Призыванет явился на медкомиссию на следующий день после очередной смены имени, 11 декабря.
«Когда я пришел на медкомиссию, то „споткнулся“ на психотерапевте, — рассказал призывник. — Сначала он проверил меня, как всех призывников, осмотрел вены на руках и поставил в личном деле категорию „А“ (без отклонений). Пока я ждал очереди в другой кабинет, к нему зашел работник военкомата, и меня вызвали вновь. Он расспрашивал, не считаю ли я себя другой личностью, перелистывал раз за разом мое дело, рассказывал странные истории про древних греков и как сам менял имя. Потом опять поставил категорию „А“ и отпустил».
Однако на этом история не закончилась. Спустя несколько минут уральца снова вызвали в тот же кабинет.
«На этот раз у него лежало на столе направление на обследование в психдиспансер по подозрению на Г-60 — девиантное поведение. Я не стал с ним спорить», — поведал юноша.
Первый раз Роман Грошев сменил имя на Пельмень Кондольский для победы в конкурсе от производителя пельменей. Вторая смена имени произошла, так как молодой человек побоялся идти в армию с именем Пельмень.