  • Сменившего имя призывника отправили на психиатрическую экспертизу

    Билет Призыванет рассказал, почему отказался от имени Пельмень Кондольский

    10 декабря 2019, 18:59

    Ирина Нагайникова

    Молодой уралец сменил имя уже дважды. Первый раз, ради победы в конкурсе, на Пельмень Кондольский. Второй раз — на Билет Призыванет. Медкомиссия отправила его на обследование в психиатрический диспансер, сообщил сайт Ura.ru. Молодой человек сам рассказал о случившемся.

    Билет Призыванет явился на медкомиссию на следующий день после очередной смены имени, 11 декабря.

    «Когда я пришел на медкомиссию, то „споткнулся“ на психотерапевте, — рассказал призывник. — Сначала он проверил меня, как всех призывников, осмотрел вены на руках и поставил в личном деле категорию „А“ (без отклонений). Пока я ждал очереди в другой кабинет, к нему зашел работник военкомата, и меня вызвали вновь. Он расспрашивал, не считаю ли я себя другой личностью, перелистывал раз за разом мое дело, рассказывал странные истории про древних греков и как сам менял имя. Потом опять поставил категорию „А“ и отпустил».

    Однако на этом история не закончилась. Спустя несколько минут уральца снова вызвали в тот же кабинет.

    «На этот раз у него лежало на столе направление на обследование в психдиспансер по подозрению на Г-60 — девиантное поведение. Я не стал с ним спорить», — поведал юноша.

    Первый раз Роман Грошев сменил имя на Пельмень Кондольский для победы в конкурсе от производителя пельменей. Вторая смена имени произошла, так как молодой человек побоялся идти в армию с именем Пельмень.