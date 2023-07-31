Интересное 31 июля 2023, 18:48 Смартфон спас упавшего в ущелье мужчину в США CBS News: житель США смог спастись из ущелья с помощью функции смартфона Unsplash

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Жителю США спасла жизнь одна из функций его смартфона, когда его автомобиль упал со 120-метрового обрыва в штате Калифорния. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Американец попал в ДТП на дороге на горе Вилсон. Мужчина упал в ущелье глубиной около 120 метров. У него не получилось дозвониться в полицию. Но iPhone 14 передал координаты местонахождения водителя с помощью GPS.

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Когда спасатели прибыли на место ЧП, то обнаружили кричащего мужчину. Пострадавшего вытащили из ущелья с помощью вертолета. Как уточнил участник спасательной операции Майк Леум, у водителя диагностировали черепно-мозговую травму.

Жителю США удалось выжить только благодаря своевременному сигналу. Если бы смартфон не передал данные о местонахождении, на поиски пострадавшего ушло бы несколько дней.

Ранее в Индии супружеская пара продала своего восьмимесячного ребенка ради iPhone 14. Супруги решили публиковать разные видео в интернет, но для этого им нужно было купить современный девайс.