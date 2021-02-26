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    26 февраля 2021, 05:34

    Служу котечеству! В Петербурге проведут перепись пушистых сотрудников музеев

    Анастасия Кукова

    С 1 марта 2021 года до конца весны в учреждениях культуры Санкт-Петербурга начнется конкурс-перепись котов. К акции могут присоединиться организации и других российских регионов. После проведения голосования будет создана карта котокультурных мест Петербурга.

    Служу котечеству! В Петербурге проведут перепись пушистых сотрудников музеев

    Об этом РИА «Новости» рассказала организатор переписи Анна Кондратьева. Ее кот Ахилл был оракулом на футбольных матчах.

    «Не только в Петербурге музеи владеют животными, и животные владеют частью этих музеев. Это существует и в Крыму, и на юге России, и в центральной России, и в Сибири. Каждый музей уже сейчас пытается специально завести котов для того, чтобы формально они защищали хранение (экспонатов — ред.), а по сути для того, чтобы всем было хорошо», — сообщила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

    Накануне был создан Союз музейных кошек, в который вошли питомцы Эрмитажа, два котокафе и Музей кошки в Ленинградской области. Пока объединение существует в виртуальном формате. Халтунен подчеркнула, что союз позволит животным закрепиться в музеях на законных основаниях.

    Зоопсихолог Мирослав Волков объяснил любовь кошек к коробкам тем, что тесные пространства помогают им избавиться от стресса.