Служу котечеству! В Петербурге проведут перепись пушистых сотрудников музеев

С 1 марта 2021 года до конца весны в учреждениях культуры Санкт-Петербурга начнется конкурс-перепись котов. К акции могут присоединиться организации и других российских регионов. После проведения голосования будет создана карта котокультурных мест Петербурга.

Об этом РИА «Новости» рассказала организатор переписи Анна Кондратьева. Ее кот Ахилл был оракулом на футбольных матчах.

«Не только в Петербурге музеи владеют животными, и животные владеют частью этих музеев. Это существует и в Крыму, и на юге России, и в центральной России, и в Сибири. Каждый музей уже сейчас пытается специально завести котов для того, чтобы формально они защищали хранение (экспонатов — ред.), а по сути для того, чтобы всем было хорошо», — сообщила пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен.

Накануне был создан Союз музейных кошек, в который вошли питомцы Эрмитажа, два котокафе и Музей кошки в Ленинградской области. Пока объединение существует в виртуальном формате. Халтунен подчеркнула, что союз позволит животным закрепиться в музеях на законных основаниях.

Зоопсихолог Мирослав Волков объяснил любовь кошек к коробкам тем, что тесные пространства помогают им избавиться от стресса.